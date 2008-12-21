Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Н'Зогбиа 12
Дафф 90
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Модрич 29
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
21 дек. 2008, 18:00 МСК
21.12.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Энрике
Хосе Энрике
88
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Батт
Никки Батт
90
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
12'
12'
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
90
0
Амеоби
Шола Амеоби
30
Запасные
0
Харпер
Стефен Харпер
0
Жереми
Нджитап Жереми
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90'
0
Видука
Марк Видука
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Модрич
Лука Модрич
29'
29'
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
65
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гантер
Крис Гантер
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
0
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
0
Таарабт
Адель Таарабт