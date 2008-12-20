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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Буллард 40
Мерфи 53
Демпси 59
3:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
20 дек. 2008, 18:00 МСК
20.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Буллард
Джимми Буллард
40'
40'
85
0
Демпси
Клинт Демпси
59'
59'
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
53'
53'
79
0
Гера
Золтан Гера
31
Запасные
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Замора
Бобби Замора
Мидлсбро
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Шауки
Мохамед Шауки
90
0
Ригготт
Крис Ригготт
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Хут
Роберт Хут
85
0
МакМахон
Энтони МакМахон
90
0
Арка
Хулио Арка
46
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
80
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
0
Мидо
Хоссам Мидо
0
Эмнес
Марвин Эмнес