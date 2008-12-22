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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
22 дек. 2008, 23:00 МСК
22.12.2008, 23:00 МСК
понедельник
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
60
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Деку
Деку
87
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
46
0
Коул
Джо Коул
46
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Бридж
Уэйн Бридж
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Калу
Саломон Калу
0
Дрогба
Дидье Дрогба