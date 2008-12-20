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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
МакКарти 9
Робертс 18
МакКарти 27
3:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
20 дек. 2008, 18:00 МСК
20.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Данн
Дэвид Данн
70
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
85
0
МакКарти
Бенни МакКарти
27'
9'
27'
9'
79
0
Робертс
Джейсон Робертс
18'
18'
90
Запасные
0
Симпсон
Дэнни Симпсон
0
Тугай
Тугай
0
Дербишир
Мэтт Дербишир
Сток Сити
мин
0
Симонсен
Стив Симонсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Файе
Амди Файе
75
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
90
0
Делап
Рори Делап
60
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Соарес
Том Соарес