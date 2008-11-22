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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
22 нояб. 2008, 18:00 МСК
22.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
64
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Риера
Альберт Риера
79
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
81
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Хююпя
Сами Хююпя
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Бабел
Райан Бабел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Демпси
Клинт Демпси
84
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Каллио
Тони Каллио
0
Гера
Золтан Гера
0
Грэй
Джулиан Грэй
0
Невланд
Эрик Невланд