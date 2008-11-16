Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
16 нояб. 2008, 19:00 МСК
16.11.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы