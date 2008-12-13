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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Хески 10
Валенсия 12
Каттермол 77
3:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
13 дек. 2008, 18:00 МСК
13.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
79
0
Каттермол
Ли Каттермол
77'
77'
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
12'
12'
87
0
Хески
Эмил Хески
10'
10'
83
0
Заки
Амр Заки
90
Запасные
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Камара
Анри Камара
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Браун
Джейсон Браун
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Тугай
Тугай
61
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
46
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
78
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Дербишир
Мэтт Дербишир
90
Запасные
0
Данн
Дэвид Данн
0
Триси
Кейт Триси
0
Робертс
Джейсон Робертс