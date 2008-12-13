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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
13 дек. 2008, 20:30 МСК
13.12.2008, 20:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
62
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
55
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гантер
Крис Гантер
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
0
Бент
Даррен Бент
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
69
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
0
Тевес
Карлос Тевес
69
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Андерсон
Андерсон
0
Нани
Нани