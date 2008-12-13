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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
13 дек. 2008, 18:00 МСК
13.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Пью
Дэнни Пью
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Файе
Амди Файе
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
6
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Гера
Золтан Гера
90