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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 90
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
13 дек. 2008, 18:00 МСК
13.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Болл
Майкл Болл
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Элано
Элано
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Робиньо
Робиньо
82
Запасные
0
Шмейхель
Каспер Шмейхель
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Хаманн
Дитмар Хаманн
0
Жо
Жо
0
Васселл
Дариус Васселл
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90'
90'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг