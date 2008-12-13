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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 24
Джеррард 32
2:2
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
МакШейн 12
Каррагер 23
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
13 дек. 2008, 18:00 МСК
13.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Хююпя
Сами Хююпя
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
23'
23'
90
0
Доссена
Андреа Доссена
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
75
0
Джеррард
Стивен Джеррард
24'
32'
24', 32'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
86
0
Риера
Альберт Риера
83
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Бабел
Райан Бабел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Кин
Робби Кин
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
12'
12'
27
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
67
0
Джеованни
Джеованни
90
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Бармби
Ник Бармби
77
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Марни
Дин Марни
0
Джианнакополос
Стелиос Джианнакополос
0
Уиндасс
Дин Уиндасс
0
Гарсия
Ричард Гарсия
0
Кузен
Даниэль Кузен