Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 51
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Беллами 33
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
14 дек. 2008, 19:00 МСК
14.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
46
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
80
0
Деку
Деку
90
0
Анелька
Николя Анелька
51'
51'
90
0
Коул
Джо Коул
75
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Бридж
Уэйн Бридж
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Калу
Саломон Калу
0
Дрогба
Дидье Дрогба
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
87
0
Нобл
Марк Нобл
72
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Беллами
Крейг Беллами
33'
33'
90
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
0
Тристан
Диего Тристан
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
0
Сирс
Фредди Сирс