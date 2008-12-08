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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кинг 68
О'Хара 90
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
8 дек. 2008, 23:00 МСК
8.12.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Паркер
Скотт Паркер
83
0
Маллинс
Хейден Маллинс
74
0
Фобер
Жюльен Фобер
61
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
0
Нобл
Марк Нобл
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
0
Тристан
Диего Тристан
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
68'
68'
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
81
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
55
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90'
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
0
Бент
Даррен Бент