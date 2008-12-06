Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Оуэн 8
Оуэн 24
2:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Сидибе 60
Файе 90
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
6 дек. 2008, 18:00 МСК
6.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Жереми
Нджитап Жереми
82
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
46
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
74
0
Оуэн
Майкл Оуэн
8'
24'
8', 24'
90
Запасные
0
Харпер
Стефен Харпер
0
Касапа
Клаудиу Касапа
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Видука
Марк Видука
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
0
Хиско
Хиско
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Гриффин
Энди Гриффин
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Пью
Дэнни Пью
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90'
90'
90
0
Файе
Амди Файе
90
0
Диао
Салиф Диао
21
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
90
0
Делап
Рори Делап
57
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
60'
60'
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Корт
Леон Корт
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Фуллер
Рикардо Фуллер