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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
2:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Шанли 79
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
6 дек. 2008, 18:00 МСК
6.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Бармби
Ник Бармби
61
0
Марни
Дин Марни
61
0
Джеованни
Джеованни
86
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Джианнакополос
Стелиос Джианнакополос
0
Уиндасс
Дин Уиндасс
0
Гарсия
Ричард Гарсия
0
Кузен
Даниэль Кузен
Мидлсбро
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Хойт
Джастин Хойт
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
90
0
Арка
Хулио Арка
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
90
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
79'
79'
90
Запасные
0
Джонс
Брэд Джонс
0
МакМахон
Энтони МакМахон
0
Хайнс
Сиб Хайнс
0
Гроундс
Джонатан Гроундс
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Уолкер
Джош Уолкер
0
Эмнес
Марвин Эмнес