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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лескотт 29
Лескотт 90
2:3
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Сидуэлл 1
Янг 54
Янг 90
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
7 дек. 2008, 19:00 МСК
7.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
29'
90'
29', 90'
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Аничебе
Виктор Аничебе
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Гослинг
Дэн Гослинг
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Лаурсен
Мартин Лаурсен
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
54'
90'
54', 90'
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
1'
1'
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Найт
Зэт Найт
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо