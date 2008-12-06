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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Санта Крус 86
1:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Алонсо 70
Бенаюн 79
Джеррард 90
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
6 дек. 2008, 18:00 МСК
6.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Тугай
Тугай
85
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
82
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
86'
86'
90
0
Дербишир
Мэтт Дербишир
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Симпсон
Дэнни Симпсон
0
Фогель
Йоханн Фогель
0
Триси
Кейт Триси
0
Вильянуэва
Карлос Вильянуэва
0
МакКарти
Бенни МакКарти
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Хююпя
Сами Хююпя
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
79'
79'
87
0
Алонсо
Хаби Алонсо
70'
70'
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
84
0
Бабел
Райан Бабел
64
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90'
90'
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Риера
Альберт Риера
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Кин
Робби Кин