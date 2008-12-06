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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Адебайор 16
1:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
6 дек. 2008, 18:00 МСК
6.12.2008, 18:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
32
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
16'
16'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Вела
Карлос Вела
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
65
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
77
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Камара
Анри Камара
65
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Капо
Оливье Капо
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Браун
Майкл Браун
0
Заки
Амр Заки