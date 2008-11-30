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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Джуру 30
1:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 59
ван Перси 63
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
30 нояб. 2008, 19:00 МСК
30.11.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Калу
Саломон Калу
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Деку
Деку
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Бридж
Уэйн Бридж
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Алекс
Алекс
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Стох
Мирослав Стох
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Джуру
Йохан Джуру
30'
30'
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
59'
63'
59', 63'
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Вела
Карлос Вела