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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Камара 63
Бойс 87
2:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Миллер 47
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
29 нояб. 2008, 18:00 МСК
29.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
70
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
81
0
Бойс
Эммерсон Бойс
87'
87'
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Браун
Майкл Браун
60
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Камара
Анри Камара
63'
63'
90
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Кумас
Джейсон Кумас
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Миллер
Ишмаэль Миллер
47'
47'
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Брант
Крис Брант
89
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
89
Запасные
0
Беднар
Роман Беднар
0
Мур
Люк Мур