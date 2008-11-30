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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Пиенаар 51
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
30 нояб. 2008, 18:00 МСК
30.11.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
68
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
74
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
0
Бент
Даррен Бент
62
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Гантер
Крис Гантер
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
51'
51'
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Осман
Леон Осман
89
0
Айегбени
Якубу Айегбени
10
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Саа
Луи Саа