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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 75
1:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
29 нояб. 2008, 18:00 МСК
29.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Гриффин
Энди Гриффин
90
0
Соарес
Том Соарес
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Файе
Амди Файе
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
75'
75'
90
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
-
Уиндасс
Дин Уиндасс
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
78
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Бармби
Ник Бармби
69
0
Марни
Дин Марни
90
0
Джеованни
Джеованни
90
Запасные
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Гарсия
Ричард Гарсия
0
Кузен
Даниэль Кузен