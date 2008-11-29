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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
29 нояб. 2008, 18:00 МСК
29.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Мидлсбро
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Хойт
Джастин Хойт
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
90
0
Арка
Хулио Арка
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
77
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Мидо
Хоссам Мидо
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Батт
Никки Батт
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
65
0
Оуэн
Майкл Оуэн
90
Запасные
0
Видука
Марк Видука