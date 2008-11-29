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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
29 нояб. 2008, 18:00 МСК
29.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Лаурсен
Мартин Лаурсен
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Найт
Зэт Найт
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Замора
Бобби Замора
85
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Каллио
Тони Каллио
0
Гера
Золтан Гера
0
Грэй
Джулиан Грэй
0
Невланд
Эрик Невланд