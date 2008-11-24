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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Камара 50
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
24 нояб. 2008, 23:00 МСК
24.11.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Капо
Оливье Капо
46
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Камара
Анри Камара
50'
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Невилл
Фил Невилл
85
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Саа
Луи Саа
64
0
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Аничебе
Виктор Аничебе