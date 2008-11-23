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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Павлюченко 9
1:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
23 нояб. 2008, 16:30 МСК
23.11.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
88
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
9'
9'
76
0
Бент
Даррен Бент
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Гантер
Крис Гантер
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Зокора
Дидье Зокора
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
82
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
72
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
46
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Симпсон
Дэнни Симпсон
0
Тугай
Тугай
0
Триси
Кейт Триси
0
Дербишир
Мэтт Дербишир
0
Робертс
Джейсон Робертс