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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
22 нояб. 2008, 20:30 МСК
22.11.2008, 20:30 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Лаурсен
Мартин Лаурсен
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
84
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Найт
Зэт Найт
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Карью
Джон Карью
0
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
84
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Тевес
Карлос Тевес
74
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Фабио
Фабио
0
Андерсон
Андерсон
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Нани
Нани
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек