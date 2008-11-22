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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Сидибе 84
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
22 нояб. 2008, 18:00 МСК
22.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Гриффин
Энди Гриффин
90
0
Соарес
Том Соарес
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
80
0
Файе
Амди Файе
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
11
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
84'
84'
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Корт
Леон Корт
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Миллер
Ишмаэль Миллер
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Ким
До-Хеон Ким
57
0
Валеро
Борха Валеро
86
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Брант
Крис Брант
90
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Донк
Райан Донк
0
Чех
Марек Чех
0
Барнетт
Леон Барнетт
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Беднар
Роман Беднар
0
Мур
Люк Мур