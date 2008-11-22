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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Айрленд 45
Робиньо 56
Старридж 90
3:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
22 нояб. 2008, 18:00 МСК
22.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Васселл
Дариус Васселл
74
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
45'
45'
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Робиньо
Робиньо
56'
56'
82
0
Мварувари
Бенджани Мварувари
90
Запасные
0
Шмейхель
Каспер Шмейхель
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Элано
Элано
0
Хаманн
Дитмар Хаманн
0
Старридж
Даниэль Старридж
90'
0
Эванс
Чед Эванс
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Хойт
Гэвин Хойт
58
0
Насри
Самир Насри
90
0
Диаби
Абу Диаби
70
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Вела
Карлос Вела
0
Симпсон
Джей Симпсон