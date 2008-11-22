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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
0:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
22 нояб. 2008, 18:00 МСК
22.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
72
0
Деку
Деку
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Коул
Джо Коул
82
0
Анелька
Николя Анелька
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Бридж
Уэйн Бридж
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Калу
Саломон Калу
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
77
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Батт
Никки Батт
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
60
0
Оуэн
Майкл Оуэн
90
Запасные
0
Харпер
Стефен Харпер
0
Касапа
Клаудиу Касапа
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
0
Амеоби
Шола Амеоби
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
0
Луалуа
Казенга Луалуа