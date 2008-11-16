Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
1:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
16 нояб. 2008, 16:30 МСК
16.11.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы