Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:3
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
15 нояб. 2008, 20:30 МСК
15.11.2008, 20:30 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы