Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
15 нояб. 2008, 18:00 МСК
15.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы