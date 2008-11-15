Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2:2
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
15 нояб. 2008, 18:00 МСК
15.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы