Матч завершен
Фулхэм
Лондон
2:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
9 нояб. 2008, 19:00 МСК
9.11.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы