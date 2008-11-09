Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
9 нояб. 2008, 16:30 МСК
9.11.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы