Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
3:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
8 нояб. 2008, 20:30 МСК
8.11.2008, 20:30 МСК
суббота
Составы