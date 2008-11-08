Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
1:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
8 нояб. 2008, 18:00 МСК
8.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы