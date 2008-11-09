Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
1:2
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
9 нояб. 2008, 18:00 МСК
9.11.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы