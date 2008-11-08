Матч завершен
Арсенал
Лондон
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
8 нояб. 2008, 15:45 МСК
8.11.2008, 15:45 МСК
суббота
Составы