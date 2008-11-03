Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
3 нояб. 2008, 23:00 МСК
3.11.2008, 23:00 МСК
понедельник
Составы