Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
2:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
1 нояб. 2008, 20:30 МСК
1.11.2008, 20:30 МСК
суббота
Составы