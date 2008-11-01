Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
4:3
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
1 нояб. 2008, 18:00 МСК
1.11.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы