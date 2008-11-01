Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
1:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
1 нояб. 2008, 15:45 МСК
1.11.2008, 15:45 МСК
суббота
Составы