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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Рауль 25
Роббен 51
Рауль 57
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2008, 22:45 МСК
10.12.2008, 22:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Дудек
Ежи Дудек
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Роббен
Арьен Роббен
51'
51'
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Гути
Гути
52
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
46
0
Рауль
Рауль
25'
57'
25', 57'
61
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
0
Касильяс
Икер Касильяс
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Савиола
Хавьер Савиола
0
Буэно
Альберто Буэно
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
76
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
46
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Данни
Данни
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
72
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
0
Текке
Фатих Текке