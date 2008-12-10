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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
0:0
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2008, 22:45 МСК
10.12.2008, 22:45 МСК
среда
Костас Капитанис
Костас Капитанис
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
87
0
Амаури
Амаури
57
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
0
Кастилья
Лука Кастилья
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Эспозито
Симоне Эспозито
БАТЭ
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Сиваков
Михаил Сиваков
90
0
Казанцев
Виталий Казанцев
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Юревич
Александр Юревич
90
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
57
0
Кривец
Сергей Кривец
90
0
Стасевич
Игорь Стасевич
61
0
Родионов
Виталий Родионов
90
0
Близнюк
Геннадий Близнюк
90
Запасные
0
Гутор
Александр Гутор
0
Пеха
Иван Пеха
0
Володько
Александр Володько
0
Скавыш
Максим Скавыш
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
0
Вискушенко
Алексей Вискушенко