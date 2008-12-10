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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Порту
Порту
2:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2008, 22:45 МСК
10.12.2008, 22:45 МСК
среда
Кирос Вассарас
Кирос Вассарас
Главный Судья
Составы