Матч завершен
Порту
Порту
2:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
10 дек. 2008, 22:45 МСК
10.12.2008, 22:45 МСК
среда
Кирос Вассарас
Кирос Вассарас
Главный Судья
Составы