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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Гову 53
Бензема 68
2:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Клозе 12
Рибери 36
Клозе 37
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2008, 22:45 МСК
10.12.2008, 22:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Менса
Джон Менса
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Гассама
Ламин Гассама
90
0
Мунье
Антони Мунье
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Эдерсон
Эдерсон
76
0
Гову
Сидней Гову
53'
53'
90
0
Бензема
Карим Бензема
68'
68'
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Дос Сантос
Фабио Дос Сантос
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
0
Форэ
Себастьян Форэ
Бавария
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Рибери
Франк Рибери
36'
36'
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Боровски
Тим Боровски
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
89
0
Тони
Лука Тони
90
0
Клозе
Мирослав Клозе
12'
37'
12', 37'
68
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Брено
Брено
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Соса
Хосе Соса
0
Кроос
Тони Кроос
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп