Матч завершен
Селтик
Глазго
2:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
10 дек. 2008, 22:45 МСК
10.12.2008, 22:45 МСК
среда
Клаудио Чиркетта
Клаудио Чиркетта
Главный Судья
Составы