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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2008, 22:45 МСК
9.12.2008, 22:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Боннар
Лоран Боннар
90
0
Зенден
Будевейн Зенден
90
0
Цана
Лорик Цана
90
0
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
90
0
Зиани
Карим Зиани
78
0
Коне
Бакари Коне
80
0
Самасса
Мамаду Самасса
29
Запасные
0
Риу
Руди Риу
0
Родригес
Жульен Родригес
0
Шейру
Бенуа Шейру
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
0
Каборе
Шарль Каборе
0
М'Бами
Модесте М'Бами
Атлетико
мин
0
Купе
Грегори Купе
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Сейтаридис
Георгиос Сейтаридис
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Родригес
Макси Родригес
62
0
Агуэро
Серхио Агуэро
55
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Перниа
Мариано Перниа
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Манише
Манише
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Форлан
Диего Форлан